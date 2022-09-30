Мелитополь, 30 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Мирных жителей, пострадавших в результате обстрела автоколонны на выезде в освобождённую часть Запорожской области, госпитализируют. Пятеро находятся в тяжёлом состоянии, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 30 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда калибра 155 миллиметров

По его словам, у медиков есть доступ к раненым. Их доставляли в расположенную неподалёку Запорожскую областную больницу, но она уже переполнена.

«Их везут и в другие больницы. Сейчас идут операции, врачи борются за жизнь как минимум ещё пяти человек, которые тяжёлые и очень тяжёлые», — сказал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики нанесли удар по автомобильной колонне у выезда в освобождённую часть Запорожской области. В машинах находились мирные жители. Сообщалось о гибели 23 и ранении 34 человек.

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