Хвасон, Южная Корея, 30 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В результате взрыва на фармацевтическом заводе в южнокорейском городе Хвасон (~50 км к югу от Сеула) погиб один человек, ещё четверо получили серьезные травмы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

mikegi Взрыв

Сообщается, что пожар вспыхнул на заводе Hwail Pharmaceutical в 14:22 по местному времени.

Предположительно, причиной возгорания стал взрыв паров ацетона на третьем этаже здания, общей площадью 2700 м².

Для тушения пожара были привлечены 94 человека и 52 единицы пожарной техники.