Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Ростовскую область прибыли ещё 14,5 тыс. жителей Донбасса и территории б. УССР. Об этом 30 сентября сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Автобусы для отправки беженцев в ПВР

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с наплывом беженцев из Донбасса с 19 февраля действует режим ЧС.