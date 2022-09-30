Калуга, , 12:04 — REGNUM Более 2000 жителей Калужской области пройдут в 2022 году краткосрочное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Об этом 30 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Калужанки предпочитают профессию «оператор швейного оборудования» Министерстве труда и социальной защиты Калужской области

Программы обучения, которые предлагают федеральные операторы (агентство развития профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации), востребованы на рынке труда Калужской области. Уже завершили обучение 763 человека, более 70% из них трудоустроились, открыли собственное дело или сохранили занятость на прежнем месте работы.

«Жители Калужской области выбирают различные программы переподготовки и повышения квалификации. Наиболее популярные: «специалист по управлению персоналом»; «специалист по работе на маркетплейсах»; «тестировщик программного обеспечения»; «специалист в сфере закупок»; «монтажник санитарно-технических систем и оборудования»; «оператор швейного оборудования»; «маляр строительный»; «водитель погрузчика»; «цветовод и другие», — отметили в профильном ведомстве.

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