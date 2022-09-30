Калуга, 30 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Более 2000 жителей Калужской области пройдут в 2022 году краткосрочное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Об этом 30 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Министерстве труда и социальной защиты Калужской области Калужанки предпочитают профессию «оператор швейного оборудования»

Программы обучения, которые предлагают федеральные операторы (агентство развития профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации), востребованы на рынке труда Калужской области. Уже завершили обучение 763 человека, более 70% из них трудоустроились, открыли собственное дело или сохранили занятость на прежнем месте работы.

«Жители Калужской области выбирают различные программы переподготовки и повышения квалификации. Наиболее популярные: «специалист по управлению персоналом»; «специалист по работе на маркетплейсах»; «тестировщик программного обеспечения»; «специалист в сфере закупок»; «монтажник санитарно-технических систем и оборудования»; «оператор швейного оборудования»; «маляр строительный»; «водитель погрузчика»; «цветовод и другие», — отметили в профильном ведомстве.