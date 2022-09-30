Калужане пройдут обучение в рамках проекта «Содействие занятости»
Калуга, 30 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Более 2000 жителей Калужской области пройдут в 2022 году краткосрочное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Об этом 30 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.
Программы обучения, которые предлагают федеральные операторы (агентство развития профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации), востребованы на рынке труда Калужской области. Уже завершили обучение 763 человека, более 70% из них трудоустроились, открыли собственное дело или сохранили занятость на прежнем месте работы.