Луганск, 30 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Восстановление двух православных храмов, разрушенных киевскими националистами, завершено в Луганской Народной Республике. Это храм великомученицы Екатерины в городе Счастье и храм Чуда архистратига Михаила в Хонех в селе Старый Айдар.

Александр Погожев ИА REGNUM Миссионеры в Донбассе

Для республики, которая воссоединяется с Россией, восстановление святынь — большое событие. Оба храма — памятники южнорусской храмовой архитектуры, построенные соответственно в начале ХХ и начале ХIХ веков. Восстановление святынь будет продолжено.

Благодарственный молебен провёл правящий архиерей, митрополит Луганский и Алчевский Пантелеймон. Он поблагодарил российские власти и Московскую патриархию за помощь в восстановлении храмов.

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