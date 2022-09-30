Мариинск, Кемеровская область, , 11:50 — REGNUM Кто-то должен защищать нас, чтобы мы спали спокойно. Такое мнение высказала мать мобилизованного из кузбасского города Мариинска Оксана Шергина.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мой сын Никита отправился защищать Родину. Могу сказать почему. Да, потому что мы — русские. Нас никогда никто не мог победить. Наша сила — в правде. Он будет защищать свою мать, свои земли, свою Родину. Я горжусь своим сыном. Он будет воевать, чтобы мы спали спокойно, чтобы не было этого нацизма, чтобы никто ни страдал. Я верю, я знаю, что он вернётся живой и здоровый, потому что мы здесь его ждём: его семья, его мать, жена, дети. Потому что здесь его Родина. Верю, что мы победим, — сказала Шергина. — Кто-то должен защищать нас, чтобы мы спали спокойно, ели, радовались. Вообще, счастье человека — когда другим вокруг хорошо, окружающим хорошо, как сказал Островский, а не тебе самому».

Ранее ИА REGNUM сообщило, власти Кемеровской области сопровождают всех призванных в рамках частичной мобилизации кузбассовцев.

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