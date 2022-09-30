Мариинск, Кемеровская область, 30 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Кто-то должен защищать нас, чтобы мы спали спокойно. Такое мнение высказала мать мобилизованного из кузбасского города Мариинска Оксана Шергина.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Мой сын Никита отправился защищать Родину. Могу сказать почему. Да, потому что мы — русские. Нас никогда никто не мог победить. Наша сила — в правде. Он будет защищать свою мать, свои земли, свою Родину. Я горжусь своим сыном. Он будет воевать, чтобы мы спали спокойно, чтобы не было этого нацизма, чтобы никто ни страдал. Я верю, я знаю, что он вернётся живой и здоровый, потому что мы здесь его ждём: его семья, его мать, жена, дети. Потому что здесь его Родина. Верю, что мы победим, — сказала Шергина. — Кто-то должен защищать нас, чтобы мы спали спокойно, ели, радовались. Вообще, счастье человека — когда другим вокруг хорошо, окружающим хорошо, как сказал Островский, а не тебе самому».

Ранее ИА REGNUM сообщило, власти Кемеровской области сопровождают всех призванных в рамках частичной мобилизации кузбассовцев.

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