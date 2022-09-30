Ханты-Мансийск, , 11:47 — REGNUM В Югре внесены изменения в региональный закон в части требований к предприятиям, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции вне границ городов. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление думы ХМАО.

Татьяна ездит на работу в сельский магазин на велосипеде Юлия Безуглова © ИА REGNUM

Действующим законом установлены требования к минимальному размеру уставного капитала организаций, торгующих спиртным: в границах городов — один миллион рублей, вне границ городов, в посёлках и сельских магазинах, — 500 тысяч рублей.

«Данные требования к минимальному размеру уставного капитала для магазинов в посёлках и сельских территориях, где небольшое количество покупателей и низкая рентабельность, препятствуют возникновению новых лицензионных объектов, создавая тем самым условия для нелегальной деятельности по продаже алкогольной продукции», — пояснил изменения в законе председатель думы ХМАО Борис Хохряков.

Поэтому для предприятий, торгующих алкоголем вне границ городов Югры, уставный капитал не может быть менее минимального размера, установленного законодательством РФ для юридических лиц, а именно от 10 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года суррогатным алкоголем отравились жители посёлка Кондинское. В итоге 16 граждан пострадали, из них девять погибли.

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