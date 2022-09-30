Рязань, , 11:49 — REGNUM Троллейбус с «самодельной» дверью сняли с линии в Рязани. Больше он не будет «позорить» город, заявила 30 сентября в социальных сетях глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Троллейбусы Volgadmin.ru

Фотография необычного троллейбуса разлетелась в Сети — одна из створок передней двери очень напоминала балконную. В мэрии оперативно отреагировали на разгорающийся скандал.

«Больше позорить не будет. Начальник управления рязанского троллейбуса этот неприятный инцидент запомнил надолго, сделал выводы. Конечно, не самодельная и не балконная дверь, а дверь от троллейбуса схожей модификации. Ремонтный цех УРТ перестарался», — пояснила глава города.

По словам Елены Сорокиной, сейчас на линиях работают 10 новых троллейбусов «Адмирал». В ближайшее время по маршрутам отправятся ещё 10 не новых, но в хорошем состоянии троллейбусов из Санкт-Петербурга. До конца 2022 года при поддержке области закупят 10 единиц транспорта.