Лондон, 30 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Как следует из официальной статистики, Великобритания остается единственной страной «Большой семерки», чья экономика не вернулась на допандемический уровень, сообщает Financial Times.

Флаг Великобритании

За три месяца с апреля по июнь 2022 года ВВП Великобритании был на 0,2% ниже уровня последнего квартала 2019 года, предшествовавшего пандемии. Это показали данные, опубликованные 30 сентября британским управлением национальной статистики.

Это ниже оценок экономистов, ожидавших роста ВВП на 0,6% выше уровня до пандемии.

Данные свидетельствуют о том, что экономика Великобритании вступила в кризис еще до того, как ей удалось полностью восстановиться.

Данные также показывают, что Великобритания восстанавливалась медленнее, чем другие развитые страны. Во втором квартале объем производства в США и еврозоне вырос на 3,5% и 1,8% соответственно по сравнению с допандемическим уровнем.

Также стало известно о том, как пострадали домохозяйства от высокой инфляции.

Реальные располагаемые доходы населения сократились на 1,2% за квартал, так как быстрый рост цен снизил покупательную способность заработной платы.

Коэффициент сбережений домохозяйств снизился до 7,6% с 8,3% в предыдущем квартале.