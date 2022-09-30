Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) заявили, что из-за высокого уровня потребностей и роста цен на продукты питания в Афганистане ожидается, что к ноябрю этого года почти шесть миллионов афганских граждан столкнутся с чрезвычайной ситуацией голода. Об этом сообщает портал Darivoa.

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Эти организации опубликовали 29 сентября совместный отчёт, в котором говорится, что в Афганистане наступает вторая зима, когда не проведена предварительная подготовка к росту голода.

«Опасения по поводу Афганистана остаются на самом высоком уровне: по прогнозам, к ноябрю 2022 года почти шесть миллионов человек окажутся в состоянии чрезвычайного положения в связи с голодом, а постоянная засуха во многих частях страны, как ожидается, будет продолжаться третий год подряд — чего не было за последние 20 лет», — указано в документе.

Кроме того, в докладе говорится, что страна переживает последствия глубокого экономического кризиса с ростом цен на продукты питания, топливо и сельскохозяйственную продукцию, замороженными активами и чрезвычайно высоким уровнем задолженности домохозяйств.

Хотя население Афганистана пока не сталкивается с чрезвычайно высоким уровнем смертности, риск острой нехватки продовольствия и значительного числа человеческих жертв, вероятно, возрастет с ноября этого года, поскольку суровая зима в Афганистане обычно начинается с февраля.

ФАО заявила, что, несмотря на постоянный и беспрецедентный уровень гуманитарной помощи, сохраняются опасения, что ситуация в отдалённых и труднодоступных районах Афганистана предстоящей зимой будет ужасающей.

«По сравнению с тем же периодом прошлого года число людей, которые, как ожидается, будут испытывать острую нехватку продовольствия к ноябрю, значительно увеличилось. Еще 4,3 миллиона человек в настоящее время находятся в предкризисном уровне острой нехватки продовольствия, — говорится в отчёте. — По оценкам, более 2,4 миллиона человек находятся в состоянии сильного голода».

Несколько дней назад ВПП заявила, что миллионы семей в Афганистане практически не в состоянии справиться с суровой зимой, и сообщила, что для оказания «зимней помощи» этим семьям необходимо 1,1 миллиарда долларов.