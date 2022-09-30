Москва, 30 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В России в 2022 году заметнее всего будут сокращаться заработные платы в тех секторах экономики, где доминирует низкоквалифицированный труд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Peggy Marco Зарплата

«Можно говорить, что заметнее всего будут сокращаться заработные платы в тех секторах экономики, где доминирует низкоквалифицированный труд. В этих сегментах стоит ожидать снижения на уровне 2,5-3%. В бюджетной сфере, скорее всего, резкого снижения не произойдёт, но тренд будет отрицательный с показателем 1,2-1,7%. В остальных отраслях также будет наблюдаться общий понижательный тренд в диапазоне 1,9-4,4%», — сказал Хачатурян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хачатурян заявил, что правительству РФ, несмотря на весьма значительный уровень внешнеэкономического и внешнеполитического давления, удалось удержать положение с заработными платами.