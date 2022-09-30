Южно-Сахалинск, 30 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. На Сахалин со специальной военной операции в защиту Донбасса вернулись сотрудники Росгвардии. Их торжественно встретили в Южно-Сахалинске в парке «Россия — моя история», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в правительстве островного региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Читайте также: Самый надёжный тыл — семья: на Камчатке мобилизованные заключают браки

«Благодарю вас за безупречное выполнение служебного долга в ходе специальной военной операции. Поставленные перед отрядом служебно-боевые задачи выполнены с честью и высоким профессионализмом. Впереди вас ждет отдых, общение с семьями и подготовка к выполнению последующих задач. Поздравляю с прибытием на родную Сахалинскую землю!» — обратился к росгвардейцам заместитель председателя правительства Сахалина Владимир Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЗАГСе Петропавловска-Камчатского с начала проведения частичной мобилизации зарегистрировали 22 семейные пары, мужчины из которых отправятся на спецоперацию в защиту Донбасса.