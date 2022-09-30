Сеул, , 11:46 — REGNUM Во втором квартале 2022 года Банк Южной Кореи продал $15,49 млрд для стабилизации валютного рынка. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что нынешний объём средств является крупнейшим показателем с третьего квартала 2019 года.

Отметим, что в текущем году южнокорейская вона сильно ослабла по отношению к доллару.

По состоянию на 28 сентября курс воны к доллару составил 1 400 вон (~$1).

В ЦБ также отметили, что сокращение валютных резервов страны неизбежно из-за мер по стабилизации валютного рынка.

На конец августа золотовалютные резервы страны составили $436,4 млрд, что на $2,2 млрд меньше, чем в июле текущего года.