Кострома, 30 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Костромской области 41 пара заключила брак по сокращенной процедуре с предъявлением повестки из военкомата. Об этом на личной странице в социальных сетях сообщила начальник управления ЗАГС региона Марина Коротаева.

Управление ЗАГС по Костромской области

«Для мобилизованных граждан заключение брака производится в день обращения. Ажиотажа и проблем с предоставлением данной государственной услуги в области нет», — отметила чиновница.

Регистрация отношений в остальных случаях, если нет уважительных причин, происходит по истечении месяца со дня подачи заявления.