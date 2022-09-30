Донецк, 30 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, сообщили 30 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:05 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 сентября киевские каратели обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике.

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