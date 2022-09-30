Элиста, , 11:43 — REGNUM В течение двух лет на поддержу животноводства в Калмыкии планируется направить 1 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель региона Бату Хасиков.

Лудское животноводство © Владимир Станулевич

«Общий объём прямой поддержки через льготное финансирование сможет составить 1 млрд рублей на ближайшие два года», — уточнил он.

По мнению Бату Хасикова, калмыцкие животноводы должны увеличить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. Важным звеном этой работы является возрождение производственных мощностей Каспийского мясоконсервного комбината в Лагани. Предприятие планируется включить в концепцию развития животноводства, которую разрабатывает правительство Калмыкии.