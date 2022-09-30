Красноярск, 30 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Красноярске в память о детях, погибших в Донбассе, высадили деревья. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в региональном Заксобрании.

Andrew Butko «Аллея ангелов» в Донецке. Памяти погибших детей Донбасса

Красноярск присоединился к Всероссийской акции «Посвящение ангелам», которая проходит в разных городах России. Проект призван напомнить о более 200 детях, погибших от рук киевских нацистов в Донецкой Народной Республике.

Аллею из 40 рябин высадили во дворе школы №156 в Красноярске. В акции приняли участие ученики и педагоги, представители власти, депутаты и неравнодушные жители.

«Когда я слышу о погибших детях, их родителях, которые живут и борются, мне становится понятна необходимость того, что сейчас делает страна. Это важно, чтобы помнить, что нет ничего дороже жизни ребёнка, и быть уверенным, что мы всё делаем правильно», — цитирует спикера краевого парламента Алексея Додатко телеграм-канал «Парламент на Енисее».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года в Красноярске открылась фотовыставка под открытым небом «Посмотри в глаза Донбассу». На ней были представлены чёрно-белые портреты и истории детей, родившихся и выросших в зоне боевых действий в Донбассе.