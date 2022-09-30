Якутск, 30 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев гордится тем, что в республике есть люди, готовые поддержать свою страну. Участвовать в спецоперации в защиту Донбасса поедут как мобилизованные, так и добровольцы, рассказал он в интервью газете «Якутск Вечерний».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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На вопрос, встречался ли он с призывниками, глава республики ответил, что он общался с бойцами добровольческого отряда «Боотур».

«Горжусь тем, что у нас есть такие люди, которые в это непростое время нашли мужество поддержать нашу страну. 60% бойцов уже с опытом боевых действий, прошли горячие точки в 1990–2000-е годы. Якутянам не привыкать родину защищать. В Великую Отечественную войну были призваны более 62 тысяч якутян. Мы не будем мириться с нацизмом. Мы, якутяне, всегда были вместе со своей страной и всегда побеждали», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, отец четверых детей, депутат представительного органа Усть-Янского района Якутии Максим Иванов добровольно отправится участвовать в спецоперации в защиту Донбасса. Такое решение он принял осознанно потому, что считает необходимым защитить свою страну.