Иркутск, 30 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. С 29 сентября в Приангарье стартовала работа волонтерских штабов #МЫВМЕСТЕ. Народный фронт по направлениям, связанным с частичной мобилизацией, сообщает 20 сентября телеграм-канал правительства Иркутской области. Поясняется при этом, что штабы будут выполнять следующие функции:

Мэр Братска Сергей Серебренников Мобилизация

принимать и обрабатывать заявки для выполнения адресной (бытовой) помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан;

оказывать психологические и юридические консультации;

обеспечивать сбор гуманитарной помощи;

помогать в решении вопросов социальной адаптации и получения государственной поддержки;

оказывать содействие в проведении мероприятий по отправке мобилизованных граждан совместно с военно-патриотическими организациями.

«Сейчас движение #МЫВМЕСТЕ. Народный фронт усиливается и приходит в каждый дом, где был мобилизован сын, муж, отец, брат, внук. Отправив их на сборы, семьи остались один на один с бытовыми проблемами, которые регулярно решались их мужчинами. Обновленное движение #МЫВМЕСТЕ. Народный фронт с сентября 2022 года перезапускается в каждом регионе России. Волонтёры приступают к широкому спектру адресной помощи», — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

Граждане могут обратиться на горячую линию 8-800-200-34-11, а также на сайт мывместе. рф.

Как сообщало ИА REGNUM, все мобилизованные жители региона получат единовременные выплаты по 100 тысяч рублей. Средства будут перечислены в течении 7 рабочих дней со дня направления граждан к месту прохождения военной службы. Накануне, 29 сентября, из Приангарья на учебную подготовку отправили еще два железнодорожных состава мобилизованных граждан.

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