Владикавказ, 30 сентября 2022, 11:42 — REGNUM Очередь из желающих выехать из России через пункт пропуска «Верхний Ларс» двигалась бы значительно быстрее, если бы по ту сторону границы ответственные службы работали оперативнее. Такое мнение высказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, сообщая о ситуации в районе КПП на утро 30 сентября.
Он также отметил, что очередь из автомобилей по сравнению с предыдущими днями существенно сократилась. Всего перед КПП стоят 2580 автомобилей, в то время как сутками ранее их было почти вдвое больше.
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