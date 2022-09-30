Владикавказ, , 11:42 — REGNUM Очередь из желающих выехать из России через пункт пропуска «Верхний Ларс» двигалась бы значительно быстрее, если бы по ту сторону границы ответственные службы работали оперативнее. Такое мнение высказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, сообщая о ситуации в районе КПП на утро 30 сентября.

КПП Верхний Ларс Sktu.customs.gov.ru

«Определенные сложности есть на пункте пропуска на территории сопредельного государства: если бы там работа велась более оперативно, то на нашей стороне, соответственно, очередь сокращалась бы быстрее», — заявил Меняйло в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что очередь из автомобилей по сравнению с предыдущими днями существенно сократилась. Всего перед КПП стоят 2580 автомобилей, в то время как сутками ранее их было почти вдвое больше.

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