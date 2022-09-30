Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Рабочее движение по Биржевому мосту в центре Санкт-Петербурга для транспорта и пешеходов откроют 30 ноября, сообщил 30 сентября губернатор Северной столицы Александр Беглов.

gov. spb.ru Биржевой мост Петербурга на ремонте

«Есть жесткий график работ, и строители его выполняют. Уже 30 ноября по мосту откроется рабочее движение. Этой зимой мост будет выполнять свою главную функцию — переправы», — сказал глава города.

Напомним, капитальный ремонт моста начался в октябре 2021 года. За 12 месяцев были отремонтированы все опоры, пролеты, разводные крылья, заменено бетонное покрытие проезжей части и тротуаров, восстановлен декор перил и фонарей. Сохранены все исторические элементы.

До начала навигации следующего года ремонтникам предстоит полностью заменить электромеханический привод разводных пролётов на гидравлический. Торжественное открытие обновленного Биржевого моста планируют к 320-й годовщине основания города — в мае 2023 года.