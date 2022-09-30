Париж, , 11:40 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции опубликовало сообщение по случаю международного дня переводчика, который ежегодно отмечается 30 сентября. Об этом МИД Франции написало на официальной странице в Twitter.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Этот день — возможность вспомнить, что самым переводимым литературным произведением в мире является французская книга «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери!», — говорится в сообщении МИД Франции, опубликованном в Twitter.

C 1943 года «Маленький принц» был переведен более чем на 350 языков.

Напомним, праздник официально учреждён Международной федерацией переводчиков в 1991 году.