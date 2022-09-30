* ИГ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, , 11:47 — REGNUM Армия Ирака совместно с подразделениями полиции и ополчения «Хашд-аль-Шааби» проводят антитеррористическую операцию на севере страны. Об этом 30 сентября сообщает Shafaq.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, в ходе рейдов в провинциях Нейнава в Киркук были задержаны 12 человек, состоящих в ячейке группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что семеро из задержанных разыскиваются иракскими судебными органами за совершение терактов в провинциях Дияла, Салахуддин и Киркук. Кроме того, сообщается о задержании одного из боевиков, который занимался военно-диверсионной подготовкой новобранцев из числа жителей северных иракских провинций.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.