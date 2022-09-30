Екатеринбург, 30 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Более 94,5 тысяч жителей Уральского федерального округа с 1 января 2019 по 1 сентября 2022 года переселены из аварийного жилья. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

Иван Шилов ИА REGNUM Жильё

Лидерами по переселению из аварийного жилья в УрФО стали Ямало-Ненецкий автономный округ (переселено 28,26 тыс. человек), Югра (переселено 31,45 тыс. человек) и Свердловская область (13,67 тыс. человек). Общий объём ликвидированного жилья составил 1,5 млн квадратных метров.

По словам уральского полпреда Владимира Якушева, в Уральском федеральном округе продолжат наращивать темпы расселения аварийного жилья. Кроме того, Якушев обратил внимание на важность контроля за качеством жилья, куда переселяются люди из аварийных домов.