* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 30 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер источники сообщают об аресте и пытках трёх молодых людей в долине Абдуллахейль уезда Дара, пишет газета «8 Собх».

Victor Арест

Собеседники добавляют, что эти люди были арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за их родства с членами Фронта сопротивления Афганистана.

Согласно источникам, эти люди являются гражданскими лицами и не сотрудничают с Фронтом национального сопротивления.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не заявили.

И ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывали и пытали сотни молодых людей из разных районов Панджшера, а в некоторых случаях расстреливали их.