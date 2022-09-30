Киев, 29 июля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Украина может воевать на текущем уровне поставок оружия со стороны Запада ещё несколько месяцев. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В интервью американскому журналу Newsweek он рассказал, что Киев при нынешнем уровне международной поддержки сможет воевать ещё несколько месяцев.

«При нашем нынешнем уровне поставок, без материальной поддержки Запада, Украина способна воевать еще лишь несколько месяцев», — сказал Геращенко в интервью американскому СМИ.