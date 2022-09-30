Белек, Турция, 30 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Сборные России и Белоруссии по хоккею будут выступать в высшем дивизионе чемпионата мира после того, как с них будут сняты санкции. Такое решение принято 30 сентября на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Белеке (Турция).

Wch2016.com Сборная России по хоккею

Отмечается, что Россия и Белоруссия вернутся в свои дивизионы, в которых они выступали до отстранения.

При этом IIHF установила крайний срок для принятия решения о том, снимать ли санкции со сборных России и Белоруссии. Это должно произойти не позже годового конгресса организации, который пройдёт в мае 2023 года.

Напомним, 27 мая по итогам конгресса IIHF сборным России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионатах мира 2022 и 2023 годов. Кроме того, российские сборные не сыграют на юниорском и молодёжном мировых первенствах.