Ярославль, 30 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Ярославскую область 1 октября прибудут беженцы из ЛДНР. Об этом сообщает правительство региона.

Yarregion.ru Прибывшие в Ярославль беженцы

«Завтра в регион прибывает 100 беженцев, из них 28 дети. Все будут размещены в санатории Сосновый бор», — рассказали в пресс-службе правительства.

Поезд прибудет на вокзал в 9:20, где из заберут и на автобусах доставят в санаторий. Также на время встречи группы на привокзальной площади станции «Ярославль-Главный» с 23:00 30 сентября до 11:00 1 октября вводится временное ограничение остановки и стоянки транспорта.