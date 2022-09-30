Симферополь, 30 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Сбор урожая риса стартует в Крыму, об этом в соцсетях написал 30 сентября глава республики Сергей Аксёнов.

Рис

«Первый за восемь лет посев стал возможным только благодаря нашим доблестным воинам. Именно они разблокировали Северо-Крымский канал, с их помощью крымчане получили доступ к днепровской воде», — написал Аксёнов.

В 2022 году крымские рисоводы засеяли площадь в 712,2 гектара на территории Красноперекопского, Нижнегорского и Раздольненского районов. Семена элитных сортов предоставил Федеральный научный центр риса.

Первый с 2014 года урожай крымского риса, по прогнозам, составит около четырёх тысяч тонн. Около 30% будет использовано для сева в рисовых чеках на площади 4,5 тысячи гектаров в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2014 года в Крыму рис выращивали 38 хозяйств, на 13,5 тыс. га, валовый сбор составлял 80-100 тыс. тонн. После начала водной блокады Крыма выращивание этой культуры стало фактически невозможным. Возделывание риса возобновили лишь в 2022 году после восстановления подачи воды по Северо-Крымскому каналу.