Москва, , 11:31 — REGNUM Департамент информационных технологий правительства Москвы 24 октября 2022 года планирует выбрать исполнителя на контракт стоимостью более 1 млрд рублей. В задачи исполнителя входит техническая экспертиза информационных систем столицы, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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Заявки на участие в открытом конкурсе принимают до 14 октября, а срок контракта, финансируемого средствами бюджета Москвы, — 740 календарных дней. Всего в рамках соглашения планируется десять этапов.

Финансовое обеспечение закупки на 2022 год составит 199 489 807,61 рубля. Полная начальная стоимость контракта — 1 125 788 982 рубля.

Победитель должен будет выполнить функциональное тестирование, регрессионное функциональное тестирование, автоматизированное регрессионное тестирование, автоматизированное смоук-тестирование на промышленной среде, интеграционное тестирование, тестирование методического обеспечения, пользовательских интерфейсов (юзабилити) с помощью целевой группы, а также экспертное тестирование пользовательских интерфейсов и ещё ряд манипуляций.

Напомним, схожий тендер, контракт по которому был заключен с АО «Ланит» на сумму 624 млн рублей, проводился в 2020 году. Начальная цена закупки тогда превышала 643 млн рублей.