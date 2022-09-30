«Где Greenpeace?» — депутат Госдумы о диверсии на «Северных потоках»
Москва, 30 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Диверсия на «Северных потоках» показала истинную суть организации Greenpeace, считает депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия»).
По его словам, в результате диверсии произошел подрыв газопровода и, по сути, происходит крупнейшая техногенная катастрофа, наносящая ущерб мировой экологии.
«Где Greenpeace? Где их активисты у зданий правительств европейских стран и США? Где гневные релизы в социальных сетях и СМИ? Вот тебе и «независимая», вот тебе и «экологическая» организация. Когда хозяин кормушки дает команду молчать, все декларируемые идеалы резко забываются», — отметил Якубовский в своем телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября сразу на двух газопроводах, предназначенных для экспорта российского газа в Европу, произошли аварии. Две утечки газа выявлены на «Северном потоке», ещё одна — на «Северном потоке 2». Власти Германии, Дании и Швеции не исключают диверсию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что был «некий акт» — не исключено, что это террористическая акция с вовлечением какого-либо государства.