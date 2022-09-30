Москва, 30 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Диверсия на «Северных потоках» показала истинную суть организации Greenpeace, считает депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия»).

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

По его словам, в результате диверсии произошел подрыв газопровода и, по сути, происходит крупнейшая техногенная катастрофа, наносящая ущерб мировой экологии.

«Где Greenpeace? Где их активисты у зданий правительств европейских стран и США? Где гневные релизы в социальных сетях и СМИ? Вот тебе и «независимая», вот тебе и «экологическая» организация. Когда хозяин кормушки дает команду молчать, все декларируемые идеалы резко забываются», — отметил Якубовский в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября сразу на двух газопроводах, предназначенных для экспорта российского газа в Европу, произошли аварии. Две утечки газа выявлены на «Северном потоке», ещё одна — на «Северном потоке 2». Власти Германии, Дании и Швеции не исключают диверсию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что был «некий акт» — не исключено, что это террористическая акция с вовлечением какого-либо государства.