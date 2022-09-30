Якутск, 30 сентября 2022, 11:36 — REGNUM Отец четверых детей, депутат представительного органа Усть-Янского района Якутии Максим Иванов добровольно отправится участвовать в спецоперации в защиту Донбасса. Такое решение он принял осознанно потому, что считает необходимым защитить свою страну, сообщило ЯСИА.
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Он уверен, что именно сейчас пишется история нашей Родины и мира в целом. Себя депутат считает патриотом, а потому не готов оставаться в стороне. Якутянам, которые также отправляются участвовать в спецоперации, он пожелал крепкой руки и чуткого сердца.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее повестку из военкомата получил депутат Госсобрания Якутии Мичил Николаев. Он намерен отправиться на спецоперацию защищать Донбасс.