Якутск, 30 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Отец четверых детей, депутат представительного органа Усть-Янского района Якутии Максим Иванов добровольно отправится участвовать в спецоперации в защиту Донбасса. Такое решение он принял осознанно потому, что считает необходимым защитить свою страну, сообщило ЯСИА.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Кто мы без России, и что Россия без нас? Мы живём в лучшей стране на свете, которая хранит нас и оберегает, но в то же время нуждается в помощи своих детей. Если Ваня из соседнего дома едет на мобилизацию и рискует жизнью, потому что так надо и это его долг, почему Вася должен сидеть дома и плевать Ване в спину, хотя защита Родины это и его долг? Уклонение от повестки считаю позором и действием, недостойным мужчины», — высказался Максим Иванов.

Он уверен, что именно сейчас пишется история нашей Родины и мира в целом. Себя депутат считает патриотом, а потому не готов оставаться в стороне. Якутянам, которые также отправляются участвовать в спецоперации, он пожелал крепкой руки и чуткого сердца.

«Мы идём не только бить врага, но и нести освобождение от морока нацизма и фашизма», — отметил Максим Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее повестку из военкомата получил депутат Госсобрания Якутии Мичил Николаев. Он намерен отправиться на спецоперацию защищать Донбасс.