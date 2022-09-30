Владикавказ, , 11:28 — REGNUM На КПП «Верхний Ларс» сократилась очередь из автомобилей. В настоящее время проезда в сторону Грузии ожидают 2580 легковых автомобилей. Об этом 30 сентября сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Верхний Ларс © Sputnik

«Очередь легковых автомобилей сегодня составляет 2580 единиц — это примерно на тысячу единиц меньше, чем еще, скажем, три дня назад. И мы продолжаем работать над минимизацией количества ожидающих машин», — написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Меняйло, в районе пункта пропуска упорядочен проезд, «выезжающий транспорт занимает только те полосы движения, которые для этого предусмотрены», оставляя свободными встречные полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в пункте пропуска через российско-грузинскую границу стояли в очереди на выезд из РФ около 4,8 тыс. автомашин, в том числе почти 3000 легковых. Число желающих покинуть Россию выросло в несколько раз на фоне объявленной частичной мобилизации.