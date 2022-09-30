Владикавказ, 30 сентября 2022, 11:28 — REGNUM На КПП «Верхний Ларс» сократилась очередь из автомобилей. В настоящее время проезда в сторону Грузии ожидают 2580 легковых автомобилей. Об этом 30 сентября сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Как отметил Меняйло, в районе пункта пропуска упорядочен проезд, «выезжающий транспорт занимает только те полосы движения, которые для этого предусмотрены», оставляя свободными встречные полосы.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в пункте пропуска через российско-грузинскую границу стояли в очереди на выезд из РФ около 4,8 тыс. автомашин, в том числе почти 3000 легковых. Число желающих покинуть Россию выросло в несколько раз на фоне объявленной частичной мобилизации.