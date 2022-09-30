Уфа, , 11:36 — REGNUM Башкирия заняла второе место по России и первое среди регионов Приволжского федерального округа по числу победителей специального конкурса фонда президентских грантов. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба фонда содействия гражданскому обществу Башкирии.

НКО

С 15 июля по 15 августа фонд президентских грантов принимал заявки для участия на спецконкурсе 2022 года, по итогам которого 493 некоммерческие организации (НКО) были признаны победителями.

Сообщается, что 27 социально-ориентированных некоммерческих организаций Башкирии получат грантовую поддержку на сумму почти 45 млн рублей для реализации социальных проектов.

Отмечается, что из них 26 проектов было подано по направлению «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» и один проект — по направлению «развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников».

Сообщается, что сейчас идет прием заявок на первый конкурс на предоставление грантов главы государства в 2023 году. На этот конкурс добавлено новое тематическое направление «поддержка семей участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации».