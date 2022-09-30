Уфа, 30 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Башкирия заняла второе место по России и первое среди регионов Приволжского федерального округа по числу победителей специального конкурса фонда президентских грантов. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба фонда содействия гражданскому обществу Башкирии.

НКО

С 15 июля по 15 августа фонд президентских грантов принимал заявки для участия на спецконкурсе 2022 года, по итогам которого 493 некоммерческие организации (НКО) были признаны победителями.

Сообщается, что 27 социально-ориентированных некоммерческих организаций Башкирии получат грантовую поддержку на сумму почти 45 млн рублей для реализации социальных проектов.

Отмечается, что из них 26 проектов было подано по направлению«социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» и один проект — по направлению«развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников».

Сообщается, что сейчас идет прием заявок на первый конкурс на предоставление грантов главы государства в 2023 году. На этот конкурс добавлено новое тематическое направление«поддержка семей участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации».