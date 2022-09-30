Дамаск, 30 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Аномальная засуха, вынудившая жителей Сирии брать питьевую воду из загрязнённых источников, привела к резкому росту заболеваемости холерой в стране. Об этом 30 сентября сообщает The New Arab.

@SYRedCrescent Холера Сирия

По данным журналистов, количество сирийских мухафаз, в которых были зарегистрированы случаи заболевания холерой, увеличилось с шесть до десяти. Общее число случаев заболевания достигло 6620.

На территориях, находящихся под контролем правительства Башара Асада, 426 случаев заболевания зарегистрированы в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Хасака, Ракка, Латакия, Хомс, Дамаск, Ас-Сувейда, Дараа и Кунейтра. Общее число умерших от холеры на этих территориях достигло 33 человек.

В то же время, на оккупированных США территориях Сирии на севере и северо-западе страны, число заболевших достигло 6180 человек при 19 погибших.