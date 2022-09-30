Петропавловск-Камчатский, , 11:27 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском 30 сентября на центральной площади состоялся митинг в поддержку решений президента России Владимира Путина, направленных на воссоединение с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Херсонской и Запорожской областями. В нём приняли участие сотни людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«30 лет назад, поддавшись лживым обещаниям, наш многонациональный советский народ избрал путь вместо единого государства разбежаться по коммунальным квартирам. Ничего хорошего это не принесло простым людям: нищета, потеря ориентира в жизни, но хуже всего пришлось братскому народу на территории бывш. УССР — все пертурбации привели к тому, что к власти пришли люди, которые стали убивать их сограждан. Слава Богу, что все плохое когда-нибудь заканчивается, и прошедший референдум дал наглядно всем понять, что мы едины, мы все вместе, к нам хотят вернуться. Поэтому сегодня у нас, наверное, общий слоган: «Добро пожаловать домой, жители Запорожья, Херсона, Донецка и Луганска, мы ждём вас, мы вместе», — сказал председатель Общественной палаты Камчатки Алексей Костылев.

На митинге выступили творческие коллективы. К собравшимся обратились ветеран специальной военной операции, председатель городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Вилючинска Валерий Золочевский, председатель Камчатской региональной общественной организации «Содружество» Рамазан Гусейнов и руководитель камчатского отделения «Российские студенческие отряды» Алексей Дроздов.

«Мы сегодня собрались здесь, чтобы поддержать тех, кто защищает наш край, нашу страну, нашу Отчизну, и обязательно поддержать присоединение республик, потому что мы все одна семья, нас нельзя никак разделять», — сказал житель Петропавловска-Камчатского Роман.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией суверенитета и независимости Херсонской и Запорожской областей.