Стокгольм, , 11:27 — REGNUM Выбросы из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» после предполагаемого саботажа сравнимы с общими выбросами Швеции в атмосферу за один календарный год. Об этом 30 сентября сообщил телеканал SVT со ссылкой на новые расчеты Шведского агентства по охране окружающей среды.

Стокгольм, Швеция

«Это серьезная ситуация. Выделяется большое количество различных газов в атмосферу», — сказал журналистам экономист-эколог Матс Бьёрселл.

По подсчетам шведских властей, в поврежденных трубопроводах содержится около 778 миллионов кубометров газа метана. Однако Бьёрселл подчеркивает, что этот расчет содержит большие неопределенности из-за неясности относительно мощности взрывов.

Напомним, что власти Дании исходят из того, что оставшийся газ выйдет наружу только ко 2 октября.