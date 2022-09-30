Москва, , 11:32 — REGNUM Международный теракт был совершён против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», за этим преступлением стоит Запад. Об этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил 30 сентября журналистам.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, западные страны пытаются скрыть истинных организаторов и исполнителей диверсии. Однако Россия располагает материалами, указывающими на виновников произошедшего.

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта», — сказал Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока — 1» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях, сроки ремонта не поддаются оценке. В Кремле ЧП назвали «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма».

Читайте также: Патрушев назвал выгодополучателя от взрывов на «Северных потоках»