Москва, 30 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Международный теракт был совершён против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», за этим преступлением стоит Запад. Об этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил 30 сентября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

По его словам, западные страны пытаются скрыть истинных организаторов и исполнителей диверсии. Однако Россия располагает материалами, указывающими на виновников произошедшего.

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта», — сказал Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока — 1» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях, сроки ремонта не поддаются оценке. В Кремле ЧП назвали «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма».

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