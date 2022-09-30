Оренбург, 30 сентября 2022, 11:24 — REGNUM Из Оренбурга состоялась отправка 27 мобилизованных резервистов, сообщили 30 сентября в пресс-службе мэрии.
Сбор призывников состоялся возле здания военного комиссариата Северного округа города. Группа мобилизованных направлены центр учебной подготовки в Саратов.
«Пока вы будете служить России, мы позаботимся о том, чтобы ваши семьи ни в чем не нуждались. Любые вопросы, проблемы, сложные жизненные ситуации мы поможем решить. Не переживайте за своих родных и спокойно выполняйте поставленные перед вами задачи. Мы верим в вас, мы ждем всех вас домой живыми и здоровыми», — обратился к резервистам глава муниципалитета Сергей Салмин.
По данным облвоенкомата, на сегодняшний день в рамках частичной мобилизации в регионе призваны около 1000 человек.
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