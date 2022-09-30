Оренбург, 30 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Из Оренбурга состоялась отправка 27 мобилизованных резервистов, сообщили 30 сентября в пресс-службе мэрии.

пресс-служба администрации Оренбурга Частичная мобилизация

Сбор призывников состоялся возле здания военного комиссариата Северного округа города. Группа мобилизованных направлены центр учебной подготовки в Саратов.

«Пока вы будете служить России, мы позаботимся о том, чтобы ваши семьи ни в чем не нуждались. Любые вопросы, проблемы, сложные жизненные ситуации мы поможем решить. Не переживайте за своих родных и спокойно выполняйте поставленные перед вами задачи. Мы верим в вас, мы ждем всех вас домой живыми и здоровыми», — обратился к резервистам глава муниципалитета Сергей Салмин.

По данным облвоенкомата, на сегодняшний день в рамках частичной мобилизации в регионе призваны около 1000 человек.