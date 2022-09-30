Москва, 30 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Сегодня, 30 сентября, на торгах Московской биржи курс европейской валюты опустился до 52 рублей впервые с октября 2014 года.

Kārlis Dambrāns Евро

По данным на 11:00 по мск, курс евро снижался до 51,71 рубля. К 11:18 евро немного укрепился до 52, 11 рубля.

Курс доллара снижался 1 рубль — до 56,20 рубля за доллар, что соответствует курсу зафиксированному в июле 2022 года.

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