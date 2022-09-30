* талибам — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, , 11:23 — REGNUM Заместитель постоянного представительства Ирана при ООН Захро Эршади на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что появление террористических группировок в Афганистане представляет серьёзную угрозу для этой страны, её соседей, региона и мира. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Эршади назвала рост присутствия террористических группировок в Афганистане большой проблемой.

Она также подчеркнула, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны выполнить свои обязательства по формированию инклюзивного правительства в Афганистане.

По её словам, только формирование всеобъемлющего правительства в Афганистане может гарантировать права всех афганцев.

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Заместитель постоянного представителя Ирана при ООН обеспокоена появлением террористических группировок в Афганистане при власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а премьер-министр Пакистана и министр иностранных дел Таджикистана также выразили обеспокоенность активизацией террористической деятельности в Афганистане.