Стокгольм, , 11:26 — REGNUM На какую политику в области климата сможет рассчитывать народ Швеции в течение нынешнего срока полномочий, когда в стране к власти придет правое правительство? На этот вопрос постарались дать ответ журналисты телеканала SVT.

Флаг Швеции Anders Sikvall

Все правые партии пообещали снизить налоги на бензин и дизельное топливо, но вопрос в том, насколько их позиции различаются.

Отчасти речь идет об отмене на время энергетического кризиса налога на бензин и дизельное топливо. Отчасти речь идет о подмешивании менее дорогого биотоплива. Обязательство по сокращению выбросов действительно сократило выбросы от дорожного движения в Швеции, но оно также способствовало тому, что в Швеции самые высокие цены на дизельное топливо в Европе, отмечают журналисты.

Три партии хотят снизить цену до минимального уровня ЕС, что снизит цену на дизельное топливо до 6 крон (0,55 центов) за литр. Но Либералы согласились оставить ее лишь до следующего года. Таким образом, по этому вопросу победившие на выборах в риксдаг Швеции партии должны еще договориться.