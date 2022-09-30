Полотняный завод, Калужская область, 30 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Педагог-психолог Полотняно-Заводского детского дома социального обслуживания Галина Жукова стала обладателем дипломом I степени в номинации «Лучшая практика ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» XI всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания в Сочи. Об этом 30 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков поздравил с наградой калужанку Галину Жукову

Калужанка представила на конкурс практику «Организация развивающего ухода за детьми-инвалидами с тяжелыми множественными нарушениями развития средствами психолого-педагогической помощи — система «Мозаика». Галину Жукову поздравил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Во всех этапах всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания, который проходил в рамках всероссийской неделе охраны труда приняли участие более двух тысяч специалистов, в финал вышли 48 номинантов в 15 номинациях из 30 регионов.