Смоленск, 30 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Бывший директор управления капитального строительства Смоленской области арестован в связи с обвинениями в превышении должностных полномочий, мошенничестве и получении взятки, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Смоленской области 30 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Бывшего чиновника задержали 28 сентября, ему уже предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи получили данные о получении взятки теперь уже бывшим руководителем управления капитального строительства Смоленской области. По версии следствия, чиновник в марте 2020 года на территории строительной площадки в Заднепровском районе получил через посредника от директора подрядной организации взятку в сумме 230 тыс. рублей. Деньги предназначались за принятие к бухгалтерскому учету документов с ложными данными по стоимости работ по строительству пристройки к школе №33 в Смоленске.

Ранее следователями также было установлено, что с октября 2018 года по май 2020 года фактический руководитель строительной компании, совместно с руководителем проекта, директором субподрядной организации и должностными лицами управления капитального строительства Смоленской области, закупили несоответствующие проектно-сметной документации материалы и оборудование, которые поставили и смонтировали в пристройке к средней школе №33 Смоленска. Бывшие руководители управления капстроительства региона приняли документы, в которых содержались ложные сведения об объёме и стоимости работ. В результате из бюджета было похищено 4,8 млн рублей.